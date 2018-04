di Lorenzo Bufalino

RIETI - Domenica sono scesi in pista i cadetti e le cadette della Studentesca Milardi per la prima prova del campionato di società regionale, valida come qualificazione alla finale regionale di Rieti del 12 e 13 maggio. Le prime prove, divise in fasi interprovinciali che hanno visto la prima tappa del campionato tra le società reatine e quelle di Viterbo, hanno evidenziato subito il buono stato di forma dei giovani atleti rossoblù.



Dopo le buone prestazioni della stagione invernale che si sono concluse con 4 medaglie vinte al Trofeo per regioni di Ancona, la stagione all’aperto continua sulla stessa rotta della precedente con grandi risultati subito alla prima uscita outdoor. Protagonista ancora per il settore maschile Jacopo Capasso, cadetto al primo anno di categoria, che dopo la buonissima stagione indoor va subito forte nelle prime gare all’aperto vincendo i 100 ostacoli con 14.20 e i 300 metri con un gran 37.88. Tra i cadetti vittoria anche per l’altro protagonista di inizio anno Edoardo Perigli che sbaraglia la concorrenza negli 80 metri fermando il tempo a 8.50.



Molto bene anche le ragazze con la doppietta di Rebecca Ragni negli 80 ostacoli e nei 300 metri dove ottiene in entrambe i suoi nuovi record personali. Grande balzo nel lungo per Sara Paolucci che atterra a 5.13 m e volata vincente per Michela Panunzio negli 80 metri dove supera proprio la Paolucci. Vittoria e grande risultato anche nel martello per Raphaelle Mulumba che supera con il suo attrezzo i 44 metri fermandosi a 44.47

Martedì 10 Aprile 2018



