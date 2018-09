LE SQUADRE

RIETI - Questa mattina, venerdì 28 settembre, le squadre maschili e femminili dell’Atletica Studentesca Milardi partono alle volte di Cinisello Balsamo (MI), dove domani e domenica si disputerà la finale scudetto under 18. Lo scorso anno nella finale disputata a Bergamo, le due formazioni maschile e femminile si erano piazzate rispettivamente terza e settimana con i ragazzi autori di una grande rimonta nella seconda giornata. Dopo le prove di qualificazione regionale quest’anno le allieve comandano le liste nazionali mentre gli allievi sono secondi e a Cinisello gareggeranno quindi con i pettorali numero uno e due.Per le ragazze saranno due soprattutto le punte che provano a fare bottino pieno: Chiara Gherardi nella velocità e Livia Caldarini nel mezzofondo. Con loro altre carte importanti da punti pesanti sono Lucrezia Adamo in gara nei 3000, Cecilia Rinaldi in gara tra lungo e triplo, Ludovica Giannursini nel giavellotto. Possono essere decisive anche Giulia Mezzanotte nella marcia e Gaia Giannino nel martello.Tra i ragazzi è di pochi giorni fa la notizia dell’infortunio di Michele Esposito, che non riesce proprio a gareggiare nelle finali dei cds. Per lui due anni di stop proprio nel momento in cui sarebbe stato fondamentale per la squadra. Nonostante l’assenza del lunghista Esposito i ragazzi possono contare su un grande mezzofondo capitanato da Marco Ranucci, che insieme a Aziz Moussaoui e Tommaso Toppi vogliono far volare la squadra allievi. Nei salti l’assenza di Michele Esposito proverà ad essere rimarginata da Patrizio Mostarda. Nei salti attenzione ad un pimpante Ednaldo Di Giacomo che tra triplo e alto vuole far sognare lo staff tecnico rossoblu. Nei lanci Eldmond Fejzulahi e Leonardo Pitò daranno una spinta fondamentale per puntare in alto.: Riccardo Giordano (100/4x100), Claudio Bisegna (200/4x100/4x400), Luca Spizzichino (400/4x400), Abdelaziz Moussaoui (800/4x400), Marco Ranucci (1500), Tommaso Toppi (3000), Tommaso Maniscalco (2000 siepi), Patrizio Mostarda (110hs/lungo), Omar Khalil (400hs/4x400), Ednaldo Di Giacomo (alto/triplo), Tommaso Franceschini (asta), Elmond Fejzulahi (peso/disco), Cristian Colato (martello), Leonardo Pitò (giavellotto), Dominic Rossi (marcia 5000), Michele Cicconetti (4x100), Leonardo Vitullo (4x100).: Ginevra Ricci (100/100hs/4x400), Chiara Gherardi (200/400/4x100), Livia Caldarini (800/1500/4x400), Lucrezia Adamo (3000), Giorgia Forastiero (2000 siepi/4x400), Alice Ambrosi (400hs), Sara Porfiri (alto), Siria Felicioni (asta), Cecilia Rinaldi (lungo/triplo/4x100), Ludovica Giannursini (peso/giavellotto), Sabrina Ghannay (disco), Gaia Giannino (martello), Giulia Mezzanotte (marcia 5000), Alessandra Nobili (4x100), Sara Bianchetti (4x100), Alexandra Le Lerre (4x400).