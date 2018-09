© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa la prima giornata di gare a Pavia per la finale del campionato di società under 23. Una giornata partita non bene per la Studentesca soprattutto al maschile che ha visto la squalifica di Giorgio Trevisani che era arrivato ottimo secondo nei 400 metri.La migliore si giornata è stata Martina Carnevale che nel peso non si ferma più e riscrive ancora una volta il record sociale con la misura di 15.69. Secondi posti invece per Giovanni Bellini nel giavellotto e per la staffetta 4x100 formata da Vincenzo Marseglia, Giorgio Trevisani, Alessandro Albanese e Riccardo Filippini. Secondo anche il gigante si Contigliano Sebastiano Bianchetti, tornato ancora una volta a vestire la maglia rossoblu, questa volta nel disco. In una gara molto tattica si districa molto bene Flavia Ferrari che nell'ultimo giro si lascia alle spalle il gruppone ed arriva seconda. Terza nel martello invece è arrivata Cecilia Desideri e altra medaglia di bronzo per Beatrice Bartolozzi nel triplo, stessa misura della seconda, e di una bravissima Diletta Casciotti nei 5 km di marcia.Dopo la prima giornata sono soprattutto le ragazze a giocarsi lo scudetto ed attualmente occupano la terza posizione.