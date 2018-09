di Lorenzo Bufalino

RIETI - Gare infrasettimanali per gli atleti della Studentesca che oggi e domani saranno protagonisti allo stadio della Farnesina di Roma per i campionati regionali individuali cadetti. Tanti saranno i giovani rossoblu in gara che cercheranno di agguantare la maglia da titolare della rappresentativa laziale per il criterium.



Proprio quest'anno il criterium cadetti per regioni sarà disputato il 6 e 7 ottobre a Rieti per la prima volta nella storia per il capoluogo sabino. Tanti erano stati i reatini già convocati con la selezione regionale al raduno svolto sempre al Guidobaldi e in questi due giorni di gare, dovranno vincere il titolo per poter essere della partita al criterium con la maglia laziale.



Buone le carte rossoblù con Jacopo Capasso che prova a vincere negli 80 e nei 300 e come Federico Fratili che vuole il posto nella selezione nel triplo. Buone chances di vittoria nel peso per Edoardo Perigli mentre nei 300 ostacoli Flavio Faraglia deve lottare per la vittoria come anche Alessandro Di Loreto nei 1000. Al femminile Sara Paolucci e Rebecca Ragni saranno le punte di diamante, la prima nei salti in estensione e la seconda nei 300 ostacoli. Occhio anche al mezzofondo con Martina D’Angeli e ai lanci con Veronica Gentili

