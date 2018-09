di Lorenzo Bufalino

RIETI - Oggi, sabato 15 settembre, e domani al campo scuola Raul Guidobaldi scendono in pista gli atleti della categoria allievi per la seconda prova regionale del campionato di società di categoria. Questo sarà un weekend molto importante per tutti gli atleti rossoblù che cercano la conferma per entrare nella squadra che il 29 e 30 settembre gareggerà a Cinisello per gli scudetti under 18.



In pista, nonostante tutte e due le squadre siano già qualificate per la finale, tutti i big della squadra a partire da Chiara Gherardi che sceglierà all'ultimo momento tra 100 e 400 metri. La campionessa Italiana dei 1500 metri Livia Caldarini scalda i motori nel mezzofondo tra 800 e 1500 mentre nei salti scende in pedana Cecilia Rinaldi, quarta ai campionati Italiani di Rieti nelle prove multiple.



Al maschile anche ultime scelte per lo staff tecnico da fare con una squadra molto solida e senza una vera e propria punta di diamante. Nella velocità torna Edoardo Casa dopo l'infortunio che l'ha costretto a saltare i campionati di Rieti. Nel mezzofondo Marco Ranucci, quarto nei 1500 a Rieti, coprirà 1500 e 3000 mentre Aziz Moussaoui vuole crescere negli 800. Nei salti Ednaldo Di Giacomo e Tommaso Franceschini potrebbero essere molto preziosi a Cinisello e nei lanci Leonardo Pitò vuole superare i 60 metri nel giavellotto.

Sabato 15 Settembre 2018



