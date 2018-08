di Lorenzo Bufalino

RIETI - Lunedì scorso sono state pubblicate le annuali classifiche riguardanti l’indice di sportività stilate dal quotidiano economico Il Sole24Ore, che hanno sancito per il quarto anno consecutivo la vittoria della provincia di Rieti per quanto riguarda l’Atletica Leggera. Dal 2015 infatti la provincia reatina svetta tra le 107 provincie Italiane superando le grandi metropoli e tutte le altre realtà del bel paese. Sempre una grande soddisfazione soprattutto per l’Atletica Studentesca Milardi fautrice di questo ennesimo successo della città di Rieti. Di questo ha parlato proprio il presidente del sodalizio rossoblù, Giuliano Casciani attraverso un comunicato che elogia dalla prima all’ultima, tutte le figure dello staff del Campo Scuola Raul Guidobaldi. «Un premio all’impegno del gruppo» infatti afferma Casciani, quel gruppo che è fonte di tanti successi e tanti eventi organizzati nel capoluogo sabino e senza di quale non si sarebbe potuto organizzare o vincere niente. Casciani parla anche del grande progetto iniziato nel 1975 quando Andrea Milardi creò l’Atletica Studentesca Reatina, portato avanti adesso da tutto lo staff: “Il Compito primario dell'Atletica Studentesca Andrea Milardi resta, infatti, l'educazione ai sani valori dello sport e della vita. Lealtà, coraggio, spirito di sacrificio e altruismo sono i nostri punti di riferimento. Valori che non tradiremo mai e che oggi, ancora una volta, ci premiano.



IL COMUNICATO DEL CLUB

«Con grandissima soddisfazione ho appreso dei risultati dello studio del quotidiano Sole 24 Ore che ha decretato l'atletica reatina al vertice della classifica italiana - afferma Giuliano Casciani - Un pregevole quotidiano nazionale premia, ancora una volta, lo sport reatino e riconosce all'atletica reatina un ruolo chiave nel settore. Voglio ringraziare per questo tutto il gruppo, dai dirigenti ai collaboratori, ai volontari che gratuitamente e con grandissimi spirito di servizio e abnegazione si adoperano ogni giorno per il nostro progetto sociale. Compito primario dell'Atletica Studentesca Andrea Milardi resta, infatti, l'educazione ai sani valori dello sport e della vita. Lealtà, coraggio, spirito di sacrificio e altruismo sono i nostri punti di riferimento. Valori che non tradiremo mai e che oggi, ancora una volta, ci premiano. Colgo l'occasione per comunicare che sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno sportivo. Anche per il 2019 abbiamo grandi progetti, per tutte le categorie di atleti. Il tutto in vista di un appuntamento decisivo, gli Europei del 2020: una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita che porrà Rieti e l'atletica reatina sotto riflettori internazionali».

