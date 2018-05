di Lorenzo Bufalino

RIETI - Nuove gare nel weekend per i colori rossoblu della Studentesca Milardi che va alla caccia dei titoli regionali Junior e Promesse a Tivoli. Un test importante per i presenti che iniziano a vedere vicino la tappa più importante dell’anno, il campionato Italiano Junior e Promesse di Agropoli (SA) che sarà dal 1° al 3 giugno dove gli atleti faranno di tutto per esserci. Tra i nomi presenti alle regionali troviamo soprattutto quello di Andrea Proietti, azzurrino che andrà all’esordio stagionale nella pedana del lancio del martello. Il reatino dopo la stagione invernale sotto tono, vuole rifarsi in quella estiva centrando magari anche il pass per i mondiali Juniores dove il minimo è di 68 metri. Nella velocità scende in pista Alessandro Albanese che dopo la prova di domenica scorsa corsa sotto i 10.90 punta a migliorare per entrare in forma per il campionato assoluto. Nel mezzofondo Matteo Frattucci dopo le buone prestazioni a Ostia ai societari assoluti, prova a migliorarsi nei 400 e prendere una medaglia negli 800. Presenti anche altri reatini dei gruppi sportivi come Lorenzo Valentini (Fiamme Gialle) che gareggerà nei 200 metri.

Sabato 19 Maggio 2018



