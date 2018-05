di Lorenzo Bufalino

RIETI - Nel grande weekend di gare al Guidobaldi tra le gare di Tortu e Howe e la finale dei societari cadetti/e, c’erano anche gli atleti della categoria allievi/e in gara per la prima prova del campionato di società. La categoria che per i colori rossoblu è molto attesa in questo 2018, oltre ad avere grandi eventi nazionali come gli Italiani proprio a Rieti a giugno, ed internazionali con gli Europei in Ungheria e i giochi olimpici giovanili, avrà a settembre una finale nazionale dove i reatini possono giocarsi le posizioni importanti della classifica.



Dopo le due giornate di gare nel Lazio ed in tutta Italia regione per regione, le due formazioni del sodalizio reatino occupano le posizioni top della classifica nazionale, soprattutto quella squadra femminile con tante frecce nell’arco della Studentesca. Infatti proprio le ragazze sono riuscite dopo la prima prova a far segnare un punteggio monstre di 14499 punti, punteggio che pochissime volte è stato ottenuto da una squadra in Italia. Anche al maschile molto bene in termini di punti con un ottimo 13414 un punteggio che nella seconda prova a settembre potrà essere migliorato e darà la certezza della finale scudetto che si disputerà a San Donato Milanese.



A livello individuale a portare in alto la squadra femminile ci hanno pensato le solite Gherardi e Caldarini, con la prima un po’ sotto tono ma sempre imperiosa nel vincere sia i 100 con il personale eguagliato a 11.83 che i 200. La seconda fa tripletta con 1500, 800 metri e staffetta 4x400 dove porta le compagne alla vittoria con una grande reazione finale in ultima frazione. Bene anche la lanciatrice Ludovica Giannursini che vince il peso con 11,30 e il giavellotto superando i 40 metri. Nei lanci personale per la discobola Ghannay e ottimo 47,55 di Giannino nel martello.



Nei salti va al personale sia nel lungo che nel triplo Cecilia Rinaldi, jolly della squadra, che fa 5,37 nel lungo e 11,15 nel triplo dove può sicuramente ancora migliorare. Vittorie anche per la marciatrice Giulia Mezzanotte e la mezzofondista Lucrezia Adamo nei 3000 metri. Al maschile migliori punteggi per le due solide staffette 4x100 e 4x400 con Leonardo Pitò nel giavellotto a far segnare la miglior prestazione individuale grazie ai suoi 59,92. Bene nella velocità Edoardo Casa sotto i 22.50 nei 200 e Giordano nei 100 metri. Nei salti migliora Ednaldo Di Giacomo con l’alto dove finisce al personale di 1,91 ed il triplo.



Nei lanci ottime prestazioni di Elmond Fejzulahi nel disco e nel peso dove fa segnare due record personali, e Pietro Peron bene anche lui nel disco. Nel mezzofondo Marco Ranucci fa sua la gara sotto la pioggia nei 1500 metri dove batte il compagno di allenamento Aziz Moussaoui che si rifà la domenica vincendo gli 800 metri con il primo under 2 minuti della carriera. Bene ancora Ranucci nei 3000 metri dove fa segnare un 9.11 in solitaria e Dawit Albano che sfiora il minimo per gli Italiani negli 800.

Marted├Č 15 Maggio 2018



