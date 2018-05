di Lorenzo Bufalino

RIETI - A Ostia nel weekend si è corso per la prima prova del campionato di società regionale assoluto, valido come qualificazione alle finali nazionali di giugno. Una due giorni dettata dal forte vento che non ha permesso a tutti gli atleti di esprimersi al meglio allo stadio Giannattasio.



La Studentesca Milardi esce dalla prima prova con alti e bassi che lanciano la squadra femminile verso la riconferma dei 15500 che porterebbero di diritto le ragazze alla finale scudetto di Modena. Mancano circa 300 punti che le reatine potranno aggiungere senza problemi nella seconda prova dei CDS a Rieti il 26 e 27 maggio. Prima prova scura per la squadra maschile che mette a rischio la qualificazione alla finale scudetto fermandosi a soli 12533 punti dei 15500 di riconferma per la finalissima.



Tante le cause, dalle giornate ventose di Ostia alle tante assenze degli atleti militari della squadra, che porteranno alla ricerca del miracolo sportivo nella seconda prova in casa dove gli atleti della Studentesca saranno tenuti ad ottenere il massimo delle loro prestazioni. Detto del vento che ha influito molto sui risultati, sono scese in pista diverse big della squadra femminile, da Valentina Aniballi che ha superato i 54 metri nel disco alle due staffettiste Benedicta Chigbolu e Maria Enrica Spacca che hanno dato il loro contributo nella staffetta 4x400 portandola alla vittoria.



Bene le giovani, dalla Caldarini nei 1500 che ha fatto segnare un grande tempo di 4.34.67 alla Gherardi che vince i 200 metri in 24.34. Risultato di rilievo per la squadra è stato il record sociale nella staffetta 4x100 femminile in chiusura di 1° giornata con Gaia Fabri, Gherardi, Domiziana Gentili e Luna Moreno che corrono in 46.34. Vittoria anche di Giulia Latini, anche lei militare che ha corso con la maglia della squadra che l’ha vista crescere, nei 100 ostacoli e nel martello di Cecilia Desideri ancora solida sopra i 55 metri.



Al maschile erano presenti Luca Trgovcevic e Daniele Cavazzani che hanno portato il loro contributo nei 110 ostacoli e nel salto triplo. Bene anche qui i giovani con Matteo Frattucci che si mette in mostra negli 800 scendendo sotto l’1.53 e correndo una buona 4x400, Kevin Paone che sfiora il minimo nei 1500 junior e Marco Ranucci che fa segnare due personali su 1500 e 800.

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA