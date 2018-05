di Lorenzo Bufalino

RIETI - Domani e domenica ad Ostia partirà la prima fase del campionato di società regionale, che nelle sue due prove porterà le squadre verso la qualificazione alle finali nazionali. La finale Oro, quella che assegnerà lo scudetto, sarò a Modena anche quest’anno il 23 e 24 giugno dove la Studentesca spera di essere ancora una volta protagonista.



Per accedere alla finale scudetto serve essere tra le magnifiche 12 squadre in Italia, che nelle vari sedi regionali del campionato lotteranno per portare a casa un bottino di punti adeguato all’entrata in finale. Con il ritorno al vecchio format di gare nelle finali, un solo atleta per gara con scarto della peggiore delle 18 prove, si torna all’equilibrio che negli ultimi anni non c’era stato con lo strapotere soprattutto al maschile dell’Enterprise di Benevento. Settore maschile che si deve rifare dopo gli ultimi anni in chiaro scuro e quello femminile che invece sale sul podio da due anni consecutivi, sfiorando anche il titolo.



La ricerca della finale passerà da Ostia questo weekend e dalla prova di Rieti che tra due settimane darà i nomi delle finaliste per quanto riguarda il Lazio. In campo diversi big della Studentesca, con al femminile la capitana Valentina Aniballi nel disco e al maschile il campione Italiano di salto triplo Daniele Cavazzani. Per le ragazze in gara dopo un ottimo avvio di stagione Giulia Latini negli ostacoli e la rientrante Giulia Martinelli tra le militari mentre tra le giovani ci sarà la stella Chiara Gherardi nei 200, le mezzofondiste Flavia Ferrari e Livia Caldarini e le lanciatrici Claudia Bertoletti e Kasha Hnatiuk. Al maschile si punta oltre che su Cavazzani su Trgovcevic sugli ostacoli, Chilà e Cerro nel lungo

