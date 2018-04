di Lorenzo Bufalino

RIETI - Domani al centro sportivo P.Giannattasio di Ostia inizia sulla durata di due giornate, la terza ed ultima prova di qualificazione per la finale del Cds cadetti/e. Dopo le prime due prove che hanno visto le squadre competere in prove interprovinciali, come hanno fatto anche gli atleti della Studentesca con Viterbo, ad Ostia si andrà alla ricerca del miglioramento dei punteggi già ottenuti. Con la qualificazione già arrivata grazie a due ottime prime prove, i cadetti e le cadette della Studentesca scenderanno in pista per confrontarsi al meglio con i migliori atleti della regione.



Nelle prime prove si erano messi in mostra Edoardo Perigli e Jacopo Capasso al maschile e Sara Paolucci e Rebecca Ragni al femminile, che avevano fatto enplein nelle gare in cui erano scesi in pista. Speranza per essere protagonisti in finale soprattutto per la formazione maschile, che proverà a spodestare le forti Fiamme Gialle G.Simoni dal primo gradino del podio che da qualche anno occupa. Non solo Capasso e Perigli per i ragazzi, ma anche Federico Fratili che dovrà essere determinante nei salti, il capitano Flavio Faraglia negli ostacoli, Alessandro Di Loreto nel mezzofondo e tanti altri atleti che cercheranno di entrare nella squadra. Anche le cadette proveranno ad essere competitive con Paolucci e Ragni, ma anche la lanciatrice Raphaelle Mulumba, l’astista Fabri e la forte velocista Panunzio.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA