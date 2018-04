di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sabato allo stadio Raul Guidobaldi sono tornati in pista gli atleti della categoria cadetti/e che si sono ben distinti durante la seconda prova del campionato di società regionale. Dopo una splendida prima prova, arrivano ottime conferme anche nella seconda con i rossoblu in palla e già pronti ad affrontare la finale regionale del 12 e 13 maggio.



Ancora sugli scudi al maschile Jacopo Capasso e Edoardo Perigli, autore il primo della vittoria nei 300 ostacoli davanti al compagno di squadra Flavio Faraglia e del secondo posto nel lungo, ed il secondo capace di fare doppietta nei 150 metri e nel getto del peso. Vittoria nel salto lungo, precedendo Capasso, per l’altro rossoblù Federico Fratili con un buon 6.29 m. Buona gara anche per il mezzofondista Alessandro Di Loreto che scende sotto la barriera dell’1.30 nei 600 metri fermando il cronometro a 1.28.98.



Al femminile nuove vittorie per Sara Paolucci nel salto triplo con oltre 11 metri e Rebecca Ragni nei 300 ostacoli. Nei 150 metri dopo gli 80 metri della scorsa prova, nuovo sprint vincente per Michela Panunzio che ha avuto la meglio delle compagne di squadra Sara Paolucci e Nicol Imperatori. Nel salto con l’asta buona prestazione per Flavia Fabri che sale a 2.70 m.

