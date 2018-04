di Lorenzo Bufalino

RIETI - Da oggi pomeriggio comincia la stagione all’aperto dell’atletica leggera con il Trofeo Cinque Cerchi che attenderà la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole elementari di Rieti. Da domani la pista passa alle categorie assolute che subito andranno a caccia dei primi titoli in gioco della nuova stagione.



Gli atleti della Studentesca infatti saranno in gara al Guidobaldi per il Trofeo Regionale di Staffette dove parteciperanno dalle categorie allievi a quelle master. Presenti i rossoblù con alcune squadre sia nelle 4x100, sia nelle 4x400, entrambi staffette che hanno portato negli oltre 40 anni di vita della società, grandi risultati a livello nazionale.



Domenica invece in gara sarà il turno dei cadetti e delle cadette, sempre al Guidobaldi, dove andrà in scena la prima prova del campionato di società cadetti/e. Forti le squadre rossoblu che cercheranno subito l’approdo alla finalissima del 12 e 13 maggio che si disputerà sempre a Rieti.



Occhi su molti atleti recentemente convocati con la selezione regionale come il capitano Flavio Faraglia, Federico Fratili, Edoardo Perigli e Jacopo Capasso. Al femminile proveranno a portare punti pesanti alla squadra Raphaelle Mulumba, Sara Paolucci e Rebecca Ragni

Venerdì 6 Aprile 2018



