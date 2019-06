Ultimo aggiornamento: 14:39

RIETI - Secondo oro per la Studentesca Milardi nell’ultima mattinata del campionato italiano Juniores e Promesse, il terzo considerando anche quello di Gabriele Chilà nel lungo ottenuto venerdì. All’oro di Chiara Gherardi nei 200 junior che con il suo 23.45 (+0.6) è diventata la seconda italiana alltime nella categoria under 20, arriva il primo gradino del podio anche per la staffetta 4x400 maschile Juniores. Vincenzo Fedele, Michele Esposito, Mattia Rinaldi, Riccardo Filippini vincono il tricolore davanti al pubblico di casa con 3:17.88, dominando su Atletica Bergamo (3:21.41) e Cento Torri Pavia (3:22.04). Riccardo Filippini era già stato bronzo nei 400, sabato.Sorride la Studentesca Milardi anche nella 4x400 promesse femminile: Alessia Tirnetta, Flavia Ferrari, Teodora Dussoni, Valeria Simonelli fermano il cromentro a 3:51.67 che vale il secondo gradino del podio dietro alla Bracco (3:50.61). Terza l’Atletica Malignani Libertas Ud.Questo argento si aggiunge al bronzo conquistato dal quartetto composto da Alessia Tirnetta, Luna Jimenez Moreno, Valeria Simonelli e Caterina Ruggeri Fasciani nella 4x100 Promesse.