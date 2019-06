© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I reatini Enrica Spacca, Francesco Cappellin e Giulia Latini volano alle semifinali degli European Games di Minsk. Fa bene dunque la staffetta 4x400 mista, lanciata da Francesco Cappellin che cambia in prima posizione con Marta Milani, nel quartetto completato da Maria Enrica Spacca ed Eusebio Haliti: quest’ultimo battaglia con il frazionista greco e lo scalza per il secondo posto (3'22"41) mentre il successo va alla Slovacchia (3'20"43).I problemi alla caviglia di Laura Strati costringono Giulia Latini a cimentarsi nel lungo la cui ultima esperienza nel specialitá a risaliva alla categoria cadette. Il regolamento, però, le consente di battere un’avversaria da 6.75 in carriera come la slovacca Jana Veldakova che pasticcia e commette un nullo, mentre Latini in estrema sicurezza manda a referto 5.13 (-1.1). La reatina fa il possibile anche nel secondo salto (5.05/-0.1) ma questa volta non sbaglia la polacca Angelika Faka (5.60). C’è quindi la finale per il terzo posto e Latini si batte come può (4.97/+0.3): è prudente la greca Efthimia Kolokhita che la supera con 6.06 (+1.1). Oggi pomeriggio vanno in scena le semifinali.