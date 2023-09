Rieti risale la china e si conferma capitale dell'atletica per il nono anno consecutivo, bene il basket

RIETI - Per il nono anno consecutivo Rieti si conferma capitale dell'atletica grazie all'attività della Studentesca Milardi. A incoronarla ancora una volta è il Sole 24 ore. Nella graduatoria generale dedicata dal quotidiano economico per lo sport Rieti è al 50esimo posto in salita. Nella macroarea “Sport Individuale“ la città è 15esima, nella parte alta della classifica anche per l’attrattività degli eventi (31esima), 13esima per il basket, 27esima per gli sport indoor, 39esima per sport amatori e 34esima per sport e turismo natura.