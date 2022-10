Scheggia Sabina, assegnati i titoli per le superiori e le medie: ecco gli 8 vincitori. Ricci e Pascoli prime fra le scuole

RIETI - Ieri pomeriggio, 4 ottobre, si è disputata la finale per le scuole medie e superiori della Scheggia Sabina. La gara di velocità ha coinvolto oltre 200 ragazzi delle scuole di Rieti e provincia.

Il Trofeo è stato vinto dalla Ricci davanti alla Pascoli e la Sisti.

I vincitori

Lorenzo Gizzi (Jucci) e Laura Stella Varesi (Jucci) per le superiori.

Mauro Natalizi (GReccio) e Caterina Sabato (Passo Corese) per le prime medie.

Benedetta Federici (Sisti) e Leonardo Falcetti (Contigliano) per le seconde.

Chiara De Santis (Pascoli) e Mattia Rosati (Ricci) per le terze.