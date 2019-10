© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lunedì 14 ottobre è in programma al Guidobaldi il classico appuntamento della Scheggia Sabina. La manifestazione studentesca coinvolgerà i giovani delle Scuole medie e superiori che si sfideranno in velocità sulle distanze dei 60, 80 e 100 metri.Durante l’evento è stato organizzato un talk show per far comprendere ai più giovani l’importanza del “dono” del plasma e del sangue come impegno sociale nei confronti di chi ne ha bisogno.Questo evento, realizzato con il supporto di Takeda, sarà ripreso dai media di settore e consiste in un salotto dove si alterneranno personaggi dello sport (Davide Re reduce dai mondiali di Doha), del mondo del volontariato fino alle forze dell'ordine ed ai nostri rappresentanti politici per testimoniare, grazie ai 4 giornalisti nazionali che si avvicenderanno nel condurre la giornata, la propria esperienza di sport, volontariato e vita.Il format fresco e giovane che prevede un media show vicino alle "generazione next" servirà a dare una spinta emotiva ai giovanissimi per ricordare come l'impegno nello sport può essere coronato con quello sociale per vivere appieno la propria vita nella consapevolezza che insieme possiamo rendere migliori l'esistenza di tutti, nessuno escluso.I conduttori che si alterneranno ad intervistare gli ospiti saranno: Andrea Cacciagrano (Rai Radio1), Sandro Fioravanti (Rai Radio1 Sport), Fabio Mazzeo (Aifa, Agenas), Giulio Notturni (Responsabile Digital Communications Assessorato alla Sanità e all’iIntegrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio).La diretta sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook della Studentesca Andrea Milardi (www.facebook.com/studmilardi).Il programmaOre 15 - ritrovo atleti scuole Rieti e provinciaInizio diretta streaming dall’apposito studio allestito in zona arrivo15,30 - Inizio gare e contestuale media showApertura dibattito su “Sport è Vita”17 – Premiazioni Scheggia