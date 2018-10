RIETI - La Scheggia Sabina torna protagonista al Guidobaldi con ele gare svoltesi ieri pomeriggio, martedì 9 ottobre.



La Ricci si è aggiudicata il Trofeo per scuole superando la Sisti di 5 punti (107 contro 102). Otto sono i vincitori a livello individuale: Cristian Nicoli nei 60 la spunta al fotofinish su Riccardo Gentile, mentre tra le coetanee Laura Varese non ha avversarie e sfreccia in 8.6.



Matteo Carconi e Virginia Capasso sono i più veloci tra i nati nel 2006 negli 80 metri, per le terze medie il migliore tra i ragazzi è Leonardo Ciotti; si conferma Irene Sorgi in 10.6.



La finale delle superiori premia Jacopo Capasso che la spunta sul compagno di staffetta tricolore Flavio Faraglia. Tra le donne Cecilia Rinaldi conclude una super stagione con il titolo di Scheggia. Ultimo aggiornamento: 11:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA