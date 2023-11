La mezzofondista Sara Chmielik stupisce nella velocità: vince i 200 in 26"97

Mercoledì 1 Novembre 2023, 11:05







RIETI - La giovane atleta della Studentesca Andrea Milardi Sara Chmielik ha stupito tutti in occasione del Mennea Day vincendo i 200 con un grandissimo tempo: 26.97 battendo tutte le velociste presenti nella manifestazione regionale. Sara è ormai conosciuta in tutto il Lazio come una delle mezzofondiste più promettenti e quindi nessuno si aspettava un exploit così clamoroso. Ora l'atleta dovrà decidere quale disciplina praticare in futuro, anche se il suo allenatore è convinto che rimarrà nel mezzofondo veloce e prolungato.