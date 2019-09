Ultimo aggiornamento: 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Roberta Bruni aggiunge 6 centimetri al personale outdoor nel meeting dell’asta in piazza a Chiari (Brescia). La 25enne dei Carabinieri salta 4,52 alla prima prova aggiungendo 6 centimetri a quel 4,46 che era valso l’oro alle Universiadi di Napoli. Continuano dunque i progressi della sabina allenata da Riccardo Balloni che porta a casa il secondo miglior risultato in carriera dopo quel 4,60 nel 2013 che valse il primato italiano indoor.Il risultato di questa sera, 2 settembre, potrebbe nel “target number” di accesso per i prossimi Mondiali di Doha. L’azzurra, dopo il 4,52, tenta per tre volte senza successo quota 4,57 (un centimetro in più rispetto al 4,56 dello standard di iscrizione per la rassegna in Qatar) mancandolo di poco al terzo assalto, ma si aggiudica la vittoria davanti alla francese Marion Lotout, che valica 4,52 al secondo ingresso in pedana. Terza invece Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) con 4,37.