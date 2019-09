RIETI - Roberta Bruni si aggiudica per la seconda edizione di fila il successo ad Aosta, nella serata di “Asta in Piazza”. La sabina dei Carabinieri salta 4,37 alla terza prova, dopo essere entrata in gara con 4,22, superato alla prima. Poi l’azzurra, medaglia d’oro alle Universiadi di Napoli (personale all’aperto di 4,46 eguagliato), cerca di migliorarsi e fa posizionare l’asticella a 4,52, ma commette tre errori. Nell’ennesima sfida stagionale, al secondo posto finisce Sonia Malavisi che fa il suo ingresso senza problemi a 4,22 ma fallisce i tre tentativi a 4.37. Entrambe torneranno in pedana lunedì 2 settembre a Chiari (Brescia), in un’altra manifestazione in piazza. © RIPRODUZIONE RISERVATA