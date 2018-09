di Lorenzo Bufalino

RIETI - Manca poco al weekend di tricolore di Pescara dove da venerdì a domenica i migliori atleti d’Italia si giocheranno i titoli Italiani assoluti allo stadio Adriatico. Tanti saranno i reatini che come ogni anno saranno grandi protagonisti della manifestazione, ribadendo il ruolo centrale del capoluogo sabino nella “regina degli sport”. Tra i tanti atleti ed atlete della spedizione reatina c’è una in particolare che dopo essere stata grande protagonista nelle categorie giovanili anche a livello mondiale nel salto con l’asta, ha visto spezzare il suo volo verso le migliori atlete anche a livello assoluto dai tanti infortuni che dal 2013 l’hanno falcidiata.



Roberta Bruni cresciuta nell’Atletica Studentesca Rieti nel 2013 fece segnare il record Italiano indoor con 4,60 e da lì purtroppo iniziarono i suoi problemi con gli infortuni che la portarono nel baratro senza trovare una soluzione. Dopo tanto buio, ben 5 anni, l’atleta ora in forza ai Carabinieri ha ritrovato la condizione fisica che gli ha permesso di tornare a sorridere e saltare senza problemi. «Erano anni che non mi sentivo così bene ed adesso sono pronta a riprendermi quello che ho lasciato in questi anni fatti di tanti infortuni».



Queste sono le parole di Roberta Bruni incontrata al campo scuola Raul Guidobaldi dove sta ultimando i suoi allenamenti in vista di Pescara. Alla vigilia dei campionati Italiani la campionessa di Nazzano è determinata a riportare a casa quel titolo Italiano che le manca dal 2015 quando a Padova vinceva il titolo Italiano assoluto indoor. «Quest’anno sono tornata la Roberta che tutti conoscono, quella che non si arrende al primo problema e che vuole saltare sempre più in alto. Anche in questo 2018 abbiamo avuto dei problemi in preparazione ma per fortuna non gravi come negli scorsi anni. Ho iniziato a gareggiare solo a giugno quando l’Atletica Studentesca mi ha chiesto di poter dare il mio apporto per la finale dei campionati di società. Quei due giorni a Modena ci siamo superate con tutta la squadra e siamo finalmente salite sul gradino più alto del podio».



Una gara che preparata dalla carabiniera in soli 10 giorni che ha dimostrato la voglia dell’atleta allenata da Riccardo Balloni di tornare a saltare per se stessa e per la società che l’ha lanciata nel grande palcoscenico dell’atletica. Lo stesso Balloni è contento della stagione e sa che la sua atleta può fare ancora molto meglio: «Con Roberta quest’anno abbiamo praticamente solo gareggiato senza mettere dentro allenamenti di tecnica di salto, ed infatti nelle varie gare ci sono ancora diverse cose da mettere apposto. Roberta ora che sta bene fisicamente ha solo bisogno di trovare continuità nell’allenamento e vedrete che tornerà a spiccare il volo come fece nel 2013».



Quest’anno la Bruni ha saltato fino a 4,40, misura che non saltava dal 2014 e che ora punta a superare a Pescara anche grazie alla sfida con la sua rivale sin dalle categorie giovanili Sonia Malavisi: «Sonia è finalmente tornata anche lei a saltare delle discrete misure. A Padova abbiamo saltato entrambe a 4,30 e questa competizione ci può far solo bene ad entrambi per salire ancora più in alto».



L’appuntamento con la gara della Bruni è per domenica alle 16.

Mercoledì 5 Settembre 2018



