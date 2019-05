Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Angelo Maria Ricci e la Basilio Sisti si rivelano di nuovo l’asso pigliatutto dell’atletica giovanile reatina e stavolta, dopo le selezioni provinciali e regionali, i due istituti approdano direttamente alle finali nazionali dei campionati italiani studenteschi di cross in programma a Marina di Massa il prossimo 21 maggio, confermando i rispettivi predomini sportivi che da anni le rendono protagoniste fra le scuole medie inferiori locali.A rappresentare la Ricci nell’appuntamento toscano sarà infatti Benedetta Zanotti, fra i talenti cristallini scovati e gelosamente custoditi dall’Atletica Studentesca Andrea Milardi. Alla soglia del termine della scuola media a fine anno scolastico, la Zanotti conta già due anni d’attività trascorsi al campo Guidobaldi, subito a suo agio nelle medie distanze del mezzofondo grazie ad un impegno fisico e mentale superiore agli standard della sua categoria, traino per una nuova classe di giovanissimi impegnati nelle medie e lunghe distanze, nel solco della tradizione che Andrea Milardi tracciò ed esaltò fin dai primi anni di attività in riva al Velino e che divenne uno dei più pregiati marchio di fabbrica dei successi targati Cariri.A rappresentare la Sisti sarà invece Ernest Mulumba, un anno più piccolo di Benedetta, per il quale il debutto nel mezzofondo è avvenuto soltanto da pochi mesi, ma la garanzia di una struttura fisica progettata per correre ne fanno ad oggi, insieme alla Zanotti, una delle promesse più luminose della Studentesca Milardi.