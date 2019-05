Ultimo aggiornamento: 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande soddisfazione per Maria Benedicta Chigbolu nella la 4x400 alle World Relays di Yokohama, in Giappone. Ai Mondiali di staffette la reatina insieme a Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Raphaela Lukudo porta a casa uno storico bronzo chiudendo in finale con il tempo di 3:27.74 alle spalle della Polonia (3:27.49) e degli Stati Uniti (3:27.65), guadagnando quindi l’accesso ai Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre).Gli atleti reatini allenati da Maria Chiara Milardi conquistano la rassegna iridata d’autunno anche grazie alla vittoria nella finale B della 4x400 maschile. Daniele Corsa e Davide Re con Michele Tricca, Edoardo Scotti hanno chiuso in 3:02.87. Davide Re, l’unico inserimento rispetto al quartetto della batteria dopo aver corso nella mista di sabato, nel rettilineo conclusivo ha scavalcato il ceco Pavel Maslak resistendo al rientro del transalpino Fabrisio Saidy. Non è sceso in pista Andrew Howe che proprio oggi compie trentaquattro anni.