RIETI - Si ferma alle batterie il Mondiale di Doha di Maria Benedicta Chigbolu. La romana non riesce a sprintare sul rettilineo conclusivo dei 400, senza riuscire a trovare le energie necessarie per chiudere al meglio il suo giro di pista. Buoni i primi trecento metri dell’atleta allenata da Maria Chiara Milardi, che non riesce però a gestire le energie in vista del rettilineo finale quando negli ultimi 100 metri si ritrova sul fondo della gara dopo aver cullato per gran parte della batteria l’accesso alle semifinali. Il 52.63 che le viene attribuito (settimo posto nella batteria vinta dalla polacca Baumgart in 51.34) non lascia spazio nemmeno alla speranza di essere ripescata con i tempi di recupero.«Negli ultimi cinquanta metri ho perso tutto quello che avevo fatto prima - afferma ai microfoni della Fidal - Mi dispiace molto, era l’appuntamento più importante, ci siamo preparati bene, sbagliare questa gara è una delusione: posso solo rimproverare me stessa. Adesso voglio riscattarmi nella staffetta».Oggi tocca a Davide Re nelle batterie dei 400. Alle 15.34 ora italiana il primatista italiano scenderà in pista per giocarsi l’accesso alle semifinali di domani: si presenta al Mondiale con l’accredito di 44.77, primo azzurro sotto il muro dei 45 secondi.Silvio Ippoliti