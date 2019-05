RIETI - Nella giornata del Guidobaldi che ha visto un Filippo Tortu in grande spolvero (9.97 ma +2.4 di vento), più che positivi i 400 di Davide Re (Fiamme Gialle) che chiude in 45.51.



Peccato perché nei primi 300 metri era aria da record italiano. Al secondo posto c’è lo sloveno Luka Janezi (46.26), terzo l’altro azzurro Giuseppe Leonardi (47.04). Giornata da dimenticare, invece, per Andrew Howe che chiude in 48.12.

Decisa e concentrata Maria Benedetta Chigbolu non delude le aspettative. La reatina di adozione nei 400 ferma il cronometro sui 51.86 che vale il terzo tempo in carriera, non eguagliando per soli 19 centesimi il personale. Secondo gradino del podio per la britannica Ama Pipi (53.09), terzo posto per l’altra azzurra Marta Milani. Bene anche Daniele Corsa nei 200: l’atleta delle Fiamme Oro si aggiudica con 20.80 il testa a testa con lo spagnolo Samuel Garcia (20.94).

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA