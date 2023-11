Anche 4 reatini tra i premiati al Quirinale: i fratelli Furlani, Bruni e Micheli ricevuti da Mattarella

RIETI - Mattinata al Quirinale per 4 atleti reatini. A salire al Colle sono stati la primatista italiana di salto con l'asta Roberta Bruni, il campione europeo e primatista italiano under 20 di salto in lungo Mattia Furlani, la saltatrice in alto Erika Furlani e la pentatleta Elena Micheli. I primi 3 sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che li ha premiati insieme alla Nazionale italiana di atletica che ha vinto la Coppa Europa a giugno scorso a Cracovia, mentre la Micheli era con la Nazionale di Pentathlon che ha vinto i mondiali.

«La vittoria è stata travolgente, con i vostri successi avete indotto tanti giovani a impegnarsi nello sport» ha detto il Presidente Mattarella rivolgendosi agli atleti, concedendosi poi per le foto di rito che sono state pubblicate sui social dai vari atleti. «Grazie Presidente per averci ricevuto oggi al Quirinale. È stato un onore per me, come per tutta la squadra, ricevere i suoi complimenti e auguri per il futuro» ha scritto la primatista italiana dell'asta Roberta Bruni sul suo profilo Instagram, commentando lo scatto con Mattarella.