RIETI - Si sono conclusi questa sera i campionati Italiani assoluti di atletica leggera. A Pescara gli atleti reatini tornano con un grande bottino di medaglie: 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Nell’ultima giornata ancora tanti big in gara, tra conferme e purtroppo delusioni. La grande delusione è stata quella di Andrew Howe.



I 200 metri dovevano essere la gara del ritorno di Howe verso il titolo Italiano e dopo un’ottima batteria corsa sotto i 21” in grande scioltezza tutto portava ad una grande gara anche in finale. Il reatino dell’Aereonautica nella finale però è incappato nella falsa partenza lasciando così spazio per la doppietta dell’altro atleta “reatino” Davide Re. Il finanziere specialista dei 400 è sceso in pista anche nei 200 trionfando con il tempo di 21.04. Non c’è due senza tre così il finanziere si regala anche la medaglia d’oro nella staffetta 4x400 insieme anche a Lorenzo Valentini e Michele Tricca.



Torna campionessa Italiana anche la carabiniera Roberta Bruni che non ha deluso le attese della vigilia. L’atleta allenata da Riccardo Balloni ha controllato tutta la competizione saltando alla prima prova fino alla quota di 4.20. Per la Bruni poi rimasta in gara da sola a questa misura, arriva alla terza prova il 4.35 con cui conclude la gara. Per la carabiniera poi anche tre tentativi a quota 4.50 purtroppo falliti.



Una bellissima medaglia arriva invece per la Studentesca Milardi grazie a Martina Carnevale nel peso che migliora ancora una volta il primato sociale stabilito la scorsa settimana a Padova. La ragazza di Pontecorvo che si allena a Rieti con Roberto Casciani vince l’argento con la misura di 15.60, solo dietro al 17.08 della veterana Chiara Rosa.



Sempre per la Studentesca Milardi arriva a medaglia anche Daniele Cavazzani che dopo due anni di vittorie al campionato Italiano deve abdicare. Il romano dopo un anno in cui ha saltato molto poco per un infortunio alla caviglia, è riuscito al quinto salto a piazzare il 16.37 con cui si è aggiudicato il bronzo nel salto triplo.



Molto bene si è comportata anche la stellina del sodalizio rossoblù Chiara Gherardi che dopo essersi qualificata per la finale dei 200 metri, è arrivata quinta con il tempo di 24.20. Peccato per la staffetta 4x400 maschile dell’Atletica Studentesca che con Riccardo Filippini, Matteo Frattucci, Nicolò Mastroianni e Giorgio Trevisani arriva ad un soffio dal podio arrivando quarti a poco più di mezzo secondo dal terzo posto.

