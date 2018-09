di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri sono partiti i campionati Italiani assoluti di atletica leggera che si svolgono quest’anno allo stadio Adriatico di Pescara. In gara tanti reatini che si sono messi in mostra sin dalle qualificazioni alle finali. Molto bene tutti i big, dagli atleti dei gruppi sportivi militari a quelli dell’Atletica Studentesca Milardi. Molto attesi naturalmente erano i quattrocentisti azzurri sia al maschile che al femminile. Tra i ragazzi migliori due tempi di accesso alla finale per i finanzieri Davide Re e Michele Tricca che alle 18 di oggi pomeriggio troveranno in finale anche l’aviere Francesco Cappellin. Al femminile è ancora un atleta reatina a far segnare il miglior tempo e si tratta di Maria Benedicta Chigbolu che con il tempo di 53.37 domani correrà in terza corsia nella finale delle ore 18.05.



Peccato per il forfait di Maria Enrica Spacca. Ieri si sono guadagnati la loro finale anche i giovani atleti dell’Atletica Studentesca con Gabriele Chilà nel lungo, Cecilia Desideri nel martello e Giovanni Bellini nel lancio del giavellotto. Questo pomeriggio farà il suo esordio anche il pesista della Polizia di Stato Sebastiano Bianchetti che alle 19 scende in pedana per la finale del getto del peso, in un’altra sfida già scritta con il rivale Leonardo Fabbri. Occhio poi sempre alle pedane dei lanci con la reatina Valentina Aniballi che vuole tornare sul gradino più alto del podio nel lancio del disco

