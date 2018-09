di Lorenzo Bufalino

RIETI - Questa mattina allo stadio Adriatico di Pescara partono i campionati Italiani assoluti, manifestazione che chiude la stagione dell’atletica assoluta. In gara più di 30 atleti reatini e della Studentesca in gara che lotteranno per gli oltre 40 titoli messi in palio dalla manifestazione. Ad aprire le competizioni per i colori amaranto celesti ci penserà il giavellottista Giovanni Bellini, tornato alle gare da poco dopo l’infortunio, e pronto a prendersi il posto per la finale alle ore 13.45. Nella prima giornata scendono in pista anche i quattrocentometristi con Davide Re, Michele Tricca e Francesco Cappellin insieme alle ragazze Maria Benedicta Chigbolu e Maria Enrica Spacca tutti impegnati nelle qualificazioni per la finale di sabato.



VENERDI' 7 SETTEMBRE

13.45 Giovanni Bellini, Qualificazioni Giavellotto

15.30 Giulia Latini (Carabinieri), Qualificazioni 100 ostacoli

15.30 Cecilia Desideri, Qualificazioni Lancio del Martello

15.55 Luca Trgovcevic, Simone Poccia, Qualificazioni 110 Ostacoli

16.30 Virginia Calabrò, Qualificazioni Salto in lungo

17.00 Leonardo Orlandi, Qualificazioni Salto con l’Asta

17.15 Maria Benedicta Chigbolu (Esercito), Maria Enrica Spacca (Carabinieri), Qualificazioni 400 metri

17.40 Davide Re (Fiamme Gialle), Michele Tricca (Fiamme Gialle), Francesco Cappellin (Aereonautica), Giorgio Trevisani, Qualificazioni 400 metri

18.00 Gabriele Chilà, Qualificazioni Salto in Lungo



SABATO 8 SETTEMBRE

10.00 Daniele Cavazzani, Samuele Cerro, Qualificazioni Salto Triplo

12.45 Elisa Lobascio, Ludovica Giannursini, Qualificazioni Lancio del Giavellotto

15.10 Ev Finale Giavellotto Giovanni Bellini

16.15 Ev semifinale Giulia Latini, 100 Ostacoli

16.30 Ev semifinale Luca Trgovcevic, Simone Poccia, 110 ostacoli

17.00 Ev Finale Leonardo Orlandi, Salto Con l’Asta

17.00 Ev Finale Virginia Calabrò, Salto in lungo

17.30 Martina Carnevale, Claudia Bertoletti Qualificazioni Lancio del Peso

17.45 Ev Finale Cecilia Desideri, Lancio del Martello

18.00 Finale 400 metri maschile

18.05 Finale 400 metri femminile

18.20 Finale 110 ostacoli

18.30 Finale 100 ostacoli

18.30 Ev Finale Gabriele Chilà, Salto in lungo

19.00 Sebastiano Bianchetti (Polizia), Finale Lancio del peso

19.15 Valentina Aniballi (Esercito), Finale Lancio del Disco

20.10 Staffetta 4x100 femminile

20.25 Staffetta 4x100 maschile



DOMENICA 9 SETTEMBRE

15.15 Simone Falloni (Aereonautica), Finale Lancio del Martello

15.50 Andrew Howe (Aereonautica), Batterie 200 metri

16.00 Roberta Bruni (Carabinieri), Salto con l’asta

16.10 Chiara Gherardi, Batterie 200 metri

17.00 Flavia Ferrari, 1500 metri

17.45 Finale lancio del peso femminile

17.45 Finale Triplo maschile

18.00 Finale 200 metri maschili

18.05 Finale 200 metri femminili

19.05 Staffetta 4x400 Maschile

19.20 Staffetta 4x400 Femminile

