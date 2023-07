A Passo Corese si rinnova l'appuntamento con “Il 5000 degli Amici”

RIETI - La pista dello stadio “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese sarà il teatro oggi, sabato 15 luglio dalle 17:30, del consueto appuntamento con “Il 5000 degli Amici”. La manifestazione, organizzata dall’Asd Corri Cures in collaborazione con l’Asd Atletico Monterotondo e patrocinata dall’Assessorato allo Sport della Città di Fara in Sabina, prevede la disputa di cinque serie dei 5000 m piani riservate a uomini e donne delle varie categorie Fidal.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e prevedono un massimo di 120 concorrenti, di cui verranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e donne con medaglia e prodotti tipici locali, i primi cinque classificati di ciascuna categoria con un’artistica medaglia, mentre una medaglia ricordo sarà consegnata a tutti i partecipanti unitamente ad un pacco-gara mentre un ristoro finale concluderà la serata.

L’edizione dello scorso anno ha visto il successo, fra gli uomini, dell’atleta di casa Andrea Toppi (Atletica Studentesca Andrea Milardi Rieti) con il tempo di 15’06”31, mentre fra le donne vi fu la netta affermazione di Carla Cocco (Atletica Colleferro-Segni) che con 18’15”05 realizzò il proprio primato personale sulla distanza.

I responsabili delle due associazioni, Luciano Nobili per l’Asd Corri Cures e Francesco Mirandi per l’Asd Atletico Monterotondo, hanno ovviamente approntato un adeguato staff di volontari e sono fiduciosi che anche l’edizione 2023 della competizione sarà all’altezza di quelle precedenti, tanto per i risultati tecnici quanto per la partecipazione.