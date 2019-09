RIETI - Si ferma alle qualificazioni il mondiale di Roberta Bruni. La reatina in pedana nel pomeriggio a Doha in Qatar non va oltre 4.35 che raggiunge solo al terzo salto, fermandosi alla misura di 4.50 che sfiora soltanto nell’ultimo tentativo. La venticinquenne dei carabinieri si classifica quindicesima nel gruppo A non riuscendo a guadagnare la finale.



«Sono amareggiata perché dopo tanti anni di problemi sono tornata sui miei livelli e potevo saltare 4,50 - ha dichiarato Roberta Bruni ai microfoni di RaiSport - ci speravo purtroppo non è venuto. Non mi abbatto e continuerò a lavorare insieme al coach Riccardo Balloni. Per qualificarsi comunque sarebbe servito il record italiano. È stato bello tornare a vestire la maglia azzurra in una manifestazione così importante». Ultimo aggiornamento: 18:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA