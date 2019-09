RIETI - È pronta all’esordio mondiale Maria Benedicta Chigbolu. L’atleta allenata da Maria Chiara Milardi si presenta oggi, 30 settembre, alle 17.20 allo start dei 400 (eventuale semifinale domani alle 19.50). La velocista dell’Esercito è reduce da una buona stagione in cui si è mantenuta sui suoi livelli. Dopo aver stabilito il record italiano con la staffetta 4x400 (3.25.16) alle Olimpiadi di Rio vuole ripetersi, magari anche a livello personale. «A Doha vorrei correre come so fare - ha dichiarato la Chigbolu ai microfoni di Sky Sport - riuscire a esprimere la migliore Benedicta di sempre in pista con la massima concentrazione e voglia di fare, vorrei levarmi qualche soddisfazione. Poi ovviamente con la 4x400 centrare la finale, questo sarebbe importantissimo in chiave qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo». © RIPRODUZIONE RISERVATA