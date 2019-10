RIETI - La 4x400 azzurra di Davide Re è in finale ai mondiali di Doha grazie al 3:01.60 che vale il quinto tempo italiano di sempre e il miglior crono azzurro dal 1997. L'atleta delle fiamme gialle, insieme a Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, e all'altro reatino Matteo Galvan sfiora per 23 centesimi il record italiano e conquista grazie al settimo tempo d'ingresso il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Domani, domenica 6 ottobre, finale prevista alle 20.30 ora italiana.



E' fuori dal mondiale in vece la staffetta 4x400 femminile di Maria Benedicta Chigobolu che non va oltre il quinto posto col tempo di 3.27.57.