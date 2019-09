© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Scatta oggi, 27 settembre, il mondiale in Qatar: saranno cinque gli atleti reatini a vestire la maglia azzurra a Doha.Quattro dei cinque atleti reatini sono allenati da Maria Chiara Milardi, eccezion fatta per Roberta Bruni, seguita da Riccardo Balloni. L’astista entrata tra i convocati per via degli inviti Iaaf in ossequio alla norma dei cosiddetti target numbers (i numeri minimi di partecipanti per specialità fissati dalla Federazione internazionale) sarà in pedana oggi alle 16.30 (17.30 locali). L’obiettivo è quello di ritoccare il personale all’aperto (4,52) e perché no, giocarsi un posto per la finale di domenica.Tra i 65 non poteva mancare Davide Re che ha vissuto un’estate da vero protagonista, prima col record italiano dei 400 di La Chaux de fonds e poi col terzo posto nella sfida Stati Uniti - Europa di una settimana fa a Minsk. Il ventiseienne ligure si presenta alla rassegna iridata con l’accredito di 44.77, primo azzurro sotto il muro dei 45 secondi. L’atleta delle fiamme gialle, che sarà impegnato anche nelle staffette 4x400 maschile e mista, sarà in pista con le batterie dei 400 martedì alle 15.35 italiane (mercoledì alle 19.35 l’eventuale semifinale). Con lui nelle staffette ci saranno Matteo Galvan e Daniele Corsa (domani alle 19 le batterie della 4x400 mista, domenica alle 21.35 l’eventuale finale). La 4x400 maschile andrà in scena sabato 5 alle 19,25 con le batterie (l’eventuale finale domenica 6 alle 20.30).Al femminile spazio a Maria Benedicta Chigbolu. La velocista dell’esercito è reduce da una buona stagione in cui si è mantenuta sui suoi livelli. Dopo aver stabilito il record italiano con la staffetta 4x400 (3,25,16) alle Olimpiadi di Rio vuole ripetersi, magari anche a livello personale. Si presenterà allo start dei 400 lunedì alle 17,20 (eventuale semifinale martedì alle 19,50).