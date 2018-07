di Lorenzo Bufalino

RIETI - Dopo la splendida qualificazione di ieri per la finale della staffetta 4x400, Chiara Gherardi e le sue compagne chiudono al sesto posto la finale del campionato del mondo under 20. L'atleta della Studentesca Milardi insieme a Camilla Pitzalis, Eloisa Coiro e Elisabetta Vandi, arrivano ad un prestigioso sesto posto ritoccando il record Italiano eguagliato già ieri nelle qualificazioni. Per loro il tempo finale è stato 3:34.00 nella gara che ha visto trionfare gli Stati Uniti su Australia e Jamaica. Un'altra esperienza positiva per la Gherardi, la più giovane della spedizione azzurra a Tampere, che dopo l'oro di Gyor con la staffetta Svedese ai campionati Europei under 18, si porta a casa anche una finale mondiale. Ora per la giovane stella rossoblu appuntamento con le gare fissato a settembre quando sarà fondamentale per la lotta scudetto a Cinisello, dove si disputerà la finale del campionato di società allievi

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20



