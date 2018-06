di Lorenzo Bufalino

RIETI - Domenica a Fidenza (Parma) si è svolto il V Trofeo Città di Fidenza, competizione riservata alle rappresentative regionali della categoria cadetti/e. Con quella Laziale erano presenti anche 4 reatini, Jacopo Capasso negli 80 metri, Edoardo Perigli nel peso, Alessandro Di Loreto nei 1000 e Sara Paolucci nel lungo. Una trasferta in chiaro scuro per gli atleti della Studentesca che comunque hanno partecipato al secondo posto della rappresentativa Laziale dietro solo al gigante Lombardia. Per i reatini sono arrivate le medaglie di argento per Edoardo Perigli e Jacopo Capasso che sono stati protagonisti con le prime due frazioni della staffetta 4x100. Per Capasso è arrivato anche il personale negli 80 metri nella gara individuale con 9.39 mentre per Perigli gara incolore nel peso dove fa atterrare il suo attrezzo a 13,00. Gare incolori soprattutto forse per l’emozione dell’esordio con la rappresentativa per Di Loreto nei 1000 e Paolucci nel lungo dove non riescono ad esprimersi al loro massimo potenziale

Martedì 12 Giugno 2018



