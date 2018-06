di Lorenzo Bufalino

RIETI - Si sono conclusi ieri i campionati del mediterraneo under 23 a Jesolo dove erano presenti 25 diverse nazioni. In campo per l’Italia anche 4 tra reatini e atleti della Studentesca Milardi che al termine della competizione riportano a casa un oro e due argenti. La medaglia d’oro è arrivata proprio ieri nell’ultima giornata con la poliziotta Erika Furlani, che rimasta da sola in gara a 1,83, chiedeva l’1,86 saltato alla terza prova per poi provare l’1,91 che vale il minimo per Berlino. La poliziotta fallisce tutti e tre i tentativi a 1,91 ma comunque con l’1,86 fa segnare il personale stagionale. Le altre medaglie erano arrivate nella giornata di sabato con Sebastiano Bianchetti e Gabriele Chilà. Il gigante di Contigliano non riesce ancora a trovare feeling in gara ed arriva secondo dietro l’altro Italiano Leonardo Fabbri. Gabriele Chilà invece sembra aver ritrovato la zampata giusta nel lungo e dopo il titolo Italiano si prende la medaglia di argento a Jesolo con la grande misura di 7,82, suo nuovo record personale. Bene ieri anche l’altra rossoblu in gara Martina Carnevale che nel getto del peso arriva quarta con 14,90.

