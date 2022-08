Mondiali U20, Mattia Furlani vola in finale nel lungo: 7,85. Ora lotterà per una medaglia

RIETI - Mattia Furlani ha conquistato la finale nel salto in lungo ai Mondiali under 20 che sono iniziati oggi a Cali in Colombia. Il saltatore delle Fiamme Oro e della Studentesca Milardi ha ottenuto la qualificazione saltando al primo tentativo 7,85 (+0.8 il vento). Domani, 2 agosto, alle 23.15 lotterà per una medaglia.