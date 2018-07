di Lorenzo Bufalino

RIETI - Tra una settimana esatta scatteranno i campionati Europei assoluti di atletica leggera a Berlino. Della partita ci sarà in maglia azzurra anche Matteo Galvan, finanziere di Vicenza ormai accasatosi a Rieti da diversi anni. L’atleta cresciuto nell’atletica Vicentina è stato a livello giovanile un ottimo velocista a livello mondiale nei 200 metri e con il passare del tempo ha allungato le distanze fino ai 400 metri, specialità che gli ha dato grandi soddisfazioni. Galvan infatti già nel 2009 andava a trionfare ai campionati Europei indoor di Torino nella staffetta 4x400. Da lì però il tracollo dovuto a quei maledetti tendini d’Achille che tanto l’hanno fatto soffrire e rallentare con l’attività agonistica. Dopo il suo arrivo a Rieti di nuovo la svolta con i due storici primati nei 300 e nei 400 metri, entrambi corsi a Rieti. Significativo quello dei 400 corso in finale ai campionati Italiani assoluti al Guidobaldi, sotto la pioggia, con un Galvan emozionato per il suo 45.12 dedicato ad Andrea Milardi padre dell’allenatrice Chiara. Nel 2016 arriva per lui anche la finale agli Europei di Amsterdam dove arriva ottavo e arriva in semifinale ai giochi Olimpici di Rio nei 200. Nel 2017 di nuovo un infortunio iniziato nel suo anno d’oro, e stagione così da dimenticare. Tanto è stato il tempo che Galvan è stato fermo ai box, senza poter gareggiare. E’ tornato però proprio poco tempo fa con due prestazioni che hanno di diritto ricollocato Galvan nei migliori quattrocentometristi migliori d’Italia. Con il suo 45.75 corso a Lignano il finanziere si è preso gli Europei sia per la gara individuale che per quella di staffetta dove già pochi giorni prima aveva partecipato alla vittoria dei giochi del Mediterraneo insieme ai compagni di allenamento Davide Re e Michele Tricca. Proprio con loro il veneto cercherà di riportare in alto la staffetta azzurra del miglio come aveva già saputo fare nel 2009

Luned├Č 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59



