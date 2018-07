RIETI - Ai campionati italiani Libertas il mezzofondo parla contiglianese grazie alle vittorie di Marco Ranucci (3000 Allievi), Martina D'Angeli (2000 cadette) e Leonardo Di Vittorio (1000 Ragazzi). Inoltre medaglie d'argento per Demba Marong (800 Junior), Aziz Moussaoui (800 Allievi) e bronzo per Benedetta Zanotti (1000 Ragazze) e Dawit Albano (800 Allievi).



Tre titoli italiani quindi dei portacolori della Libertas Contigliano più una serie di piazzamenti prestigiosi che hanno dimostrato come stia in ottima salute il mezzofondo locale. Marco Ranucci ha letteralmente passeggiato nei 3000 non avendo in gara avversari alla sua altezza; Leonardo Di Vittorio nei 1000 con una micidiale volata ha battuto il favorito sul filo del traguardo compiendo una vera e propria impresa; infine Martina D’Angeli nei 2000 ha messo in mostra la sua superiorità facendo una volata in progressione di 200 metri nella quale ha staccato tutte le avversarie anche quelle che avevano un accredito migliore del suo.





