RIETI - Da completare mancano poco meno di cento metri che, dal traguardo e fino al rettilineo parallelo, percorrono la prima curva del camposcuola Guidobaldi. Ma nei lavori di rifacimento della pista del camposcuola che vanno avanti da aprile, tanto è bastato a far perdere a Rieti l’occasione di poter ospitare la Coppa dei Campioni a squadre Under 20, in programma il 16 e 17 settembre.

I passaggi. A denunciare lo spostamento della manifestazione a Roma sono stati, mercoledì, Nome Officina Politica e il consigliere comunale del Psi Carlo Ubertini, attaccando il Comune di Rieti: «In una cornice di silenzio assordante, non si registrano né spiegazioni giustificative, né emergono plausibili ragioni per l’accaduto, salvo ipotizzare un colpevole ritardo nel completamento dei lavori di rifacimento della pista del Guidobaldi, che sarebbero dovuti terminare, come da insegne di cantiere, il 9 giugno scorso».

Le repliche. I lavori per la realizzazione della nuova pista rossoblù a marca Conica - eseguiti dall’azienda “A. Conti Srl” - sono iniziati ad aprile e, almeno inizialmente, la conclusione era auspicata per fine agosto. Poi, complice la pioggia di maggio e giugno, fino a ieri mattina mancava ancora da stendere l’ultimo dei tre strati di pista sugli ultimi cento metri della prima curva. Operai al lavoro, ma la decisione di comunicare alla federazione europea l’impossibilità di ospitare l’evento, la Studentesca Andrea Milardi l’aveva già comunicata a metà agosto, così da consentirne per tempo lo spostamento a Roma e non la sua definitiva cancellazione.

Ieri, da Comune e Studentesca, è arrivata la replica congiunta: «Chi oggi rilascia dichiarazioni sul mancato termine dei lavori allo stadio Guidobaldi dimostra di non essere in grado neanche di intuire quanto ambizioso sia l’obiettivo che ci si è posti - la risposta Comune e società sportiva. - Un investimento di 1,5 milioni di euro merita tutta l’attenzione dovuta nell’impiego di risorse pubbliche ed è evidente che non si sia compreso neanche quanto le condizioni climatiche possano influire sulla realizzazione di una pista che, per innovazione tecnologica e materiali, sarà una delle più avanzate e veloci a livello mondiale». A intervenire è anche l’assessore ai Lavori pubblici, Claudia Chiarinelli: «Nel dicembre 2022, il commissario al sisma ci ha imposto l’affidamento dei lavori del Guidobaldi – spiega - ma durante il periodo invernale è impossibile garantire la continuità degli interventi a causa del meteo e, nel rispetto dei campionati studenteschi provinciali già in fase di svolgimento, abbiamo posticipato l’avvio dei lavori a metà aprile. Con i fondi Pnc, il loro termine è previsto per il 3 ottobre: nonostante ciò, la ditta incaricata ha lavorato anche di sabato e domenica per accelerare, ma la pioggia di giugno ha di fatto confermato la data del 3 ottobre. Non c’è alcun ritardo, le tabelle di marcia sono state rispettate e in un mese e mezzo avremo una pista seconda soltanto a quella dei Mondiali di Budapest».