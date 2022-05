Lo Jucci sul gradino più alto a Tivoli: le Allieve centrano la finale nazionale di Pescara

RIETI - Il 19 maggio allo stadio "Olindo Galli" di Tivoli, si sono svolte le finali regionali di atletica leggera e l'IIS Jucci, dopo aver conquistato il pass di partecipazione con la vittoria del titolo provinciale per la categoria sia allievi che allieve al camposcuola "Raul Guidobaldi", si presentava ai blocchi di partenza come una possibile candidata alla vittoria finale. Ad accompagnare gli atleti il prof. Pezzotti Antonio e la prof.ssa Ungureanu Simona.

Al termine di una manifestazione sportiva bella, nel clima di una giornata quasi estiva, i ragazzi hanno ben figurato con i pari età delle altre province laziali ed invece le alunne si sono prese il gradino più alto del podio conquistando il titolo regionale, categoria allieve, così da raggiungere le prestigiose finali nazionali dove rappresenteranno il Lazio.

Le atlete artefici di questa impresa sono: Lavinia Capasso, Virginia Capasso, Viola Giangirolami, Giorgia Marcaccio, Atana Tsimi, Asia Raffaella e Benedetta Zanotti.

Complimenti a tutta la comitiva juccina ed in bocca al lupo alle allieve per le finali nazionali in programma a fine mese a Pescara.