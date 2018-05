di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri mattina si è disputata la prima delle due giornate che vanno a chiudere le gare dell’attività scolastica al campo scuola Raul Guidobaldi. In pista le staffette delle scuole medie e superiori che da due anni a questa parte partecipano anche per il 2° Memorial Sara Donati.



Nelle staffette 20x300 riservate alle scuole medie, al maschile è stato un assolo dell’Angelo Maria Ricci che andava a vincere con netto distacco rispetto alla Basilio Sisti e all’Alda Merini/Sacchetti Sassetti che si doveva difendere invece dal ritorno di Poggio Moiano. Tra le ragazze invece partenza sprint di Ricci e Alda Merini che andavano a prendere un grande distacco sulle altre squadre in una lotta arrivata fino alle ultime frazioni. Proprio qui attacco decisivo dell’Alda Merini che andava ad aggiudicarsi la vittoria su Ricci e Sisti.



Tra le scuole superiori al maschile si è decisa la vittoria del Memorial Sara Donati all’ultimissima frazione delle 12 previste. Luigi Di Savoia in testa sin dall’avvio cambia per primo all’ultimo cambio e solo una grande frazione di Michele Esposito dello Jucci, andava a far svanire la vittoria del Savoia. In terza posizione si è piazzato il Celestino Rosatelli. Tra le ragazze invece dominio incontrastato dello Jucci che prendevano metri di vantaggio già con la prima frazione e andavano a vincere sul Rocci e sul Savoia.



A premiare le vincitrici del Memorial c’era la signora Federica Donati, madre di Sara che insieme al Liceo Luigi Di Savoia e all’Atletica Studentesca Milardi, ricorda da due anni la ragazza appassionata di Atletica e studentessa di Ragioneria deceduta con il padre nell’incidente con l’ultraleggero nel giugno del 2016

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA