Ultimo aggiornamento: 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «A seguito della mancata manutenzione del pistino indoor da parte del Comune di Rieti, proprietario dell’impianto, che ne aveva garantito i lavori già da fine novembre, la società Atletica Studentesca Rieti organizzatrice della manifestazione di sabato 5 gennaio (Campionati regionale Triathlon Cadetti) è costretta a rinunciare alla stessa per impraticabilità dell’impianto indoor». Lo denuncia in una nota l'Atletica Studentesca Andrea Milardi.«L’eccessivo numero di rigonfiamenti sul manto di tartan non può permettere il regolare svolgimento delle gare sul rettilineo - prosegue la nota della società reatina - A questo si somma il problema di una delle due caldaie che non garantisce il riscaldamento della struttura in uno dei due padiglioni dove si dovrebbero svolgere i salti. Da tempo segnalato anche il problema di una perdita di acqua che impedisce l’ingresso da una delle due porte principali».«L’impianto al coperto - conclude la nota del club rossoblù - vista l’inagibilità di Casal del Marmo, era considerato dal Comitato regionale come un punto di riferimento al pari di Formia, quanto meno, per l’attività giovanile».