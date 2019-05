RIETI - Volano tutte in finale le staffette azzurre nel World Relays di Yokohama. I reatini Andrew Howe, Davide Re e Benedicta Chigbolu staccano anche il pass per i Mondiali di Doha.



Nella 4x400 Daniele Corsa insieme a Tricca Scotti e Sibilio entra nella finale B, dove si giocherà il pass per la rassegna iridata di Doha. Gli azzurri chiudono sesti nella prima batteria con 3:03.97, decimo tempo complessivo.



Finale anche per la 4x400 femminile con il secondo posto nella batteria in 3:29.08, alle spalle soltanto degli Stati Uniti (3:25.72) e il passaggio diretto del turno. Notevole la prima frazione di Maria Benedicta Chigbolu.



L’Italia va ai mondiali di Doha anche con la 4x400 mista: gli azzurri chiudono terzi col tempo di 3:16.12. Buonissima la prima frazione di Re, bene anche Howe. © RIPRODUZIONE RISERVATA