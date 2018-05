di Lorenzo Bufalino

RIETI - E' stato il grande pomeriggio dell'atletica leggera allo stadio Raul Guidobaldi. Dopo la buona prova di Filippo Tortu che ha conquistato il pass per gli Europei di Berlino, è toccato al figlio prodigo Andrew Howe infuocare la pista di casa. Il talento reatino che ha vinto nel 2007 la medaglia di argento nel salto in lungo ai mondiali di Osaka, è tornato a correre i 200 metri dopo due anni e l'ultima apparizione a Goteborg. Per lui vittoria di gara con un ottimo tempo di 20.73, sua miglior prestazione dal 2011. Ottime le sensazioni che ha lasciato l'atleta dell'Aereonautica Militare che è atteso all'esordio anche nella pedana del lungo.



«Ho sensazioni positive - dichiara Howe - posso correre già in 20.50 (minimo per gli europei di Berlino). Sto bene anche nel lungo: sto cercando la giusta gara per esordire».

Domenica 13 Maggio 2018



