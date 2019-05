RIETI - Allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti nel weekend c’è la finale che assegna il titolo regionale dei Campionati di Società Cadetti. In entrambi i giorni si parte alle 12.45: 710 atleti-gara per un totale di 374 atleti impegnati nella finale.



Ci sarà spazio anche per la seconda prova regionale allievi e diverse gare extra in pista. La Studentesca Milardi punta al titolo al maschile, tra gli atleti più attesi c’è Jacopo Capasso che se la vedrà sia sui 150 metri che nei 300. Nell’alto Mattia Furlani si presenta con un accredito di 1,91.



Si disputa anche la seconda prova regionale Allievi e alcune gare extra, maschili e femminili, per un totale di 617 atleti-gara e 397 atleti totali. Per i rossoblù gli occhi sono puntati su Olga Plakhina che esordisce nei 400hs