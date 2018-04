di Lorenzo Bufalino

RIETI - Questo pomeriggio dalle 15 lo stadio Raul Guidobaldi ospiterà la prima gara dell’anno per quanto riguarda il Trofeo Perseo. Da alcuni anni è proprio questa tappa che viene utilizzata da tanti big dell’atletica per aprire al meglio la propria stagione outdoor. Diverse le gare proposte dall’organizzazione dell’Atletica Studentesca Milardi che per la maggior parte rappresenteranno gare spurie, ossia non presenti in programma mondiale o olimpico.



Proprio queste saranno le gare dove alcuni dei migliori atleti della nazionale esordiranno all’aperto come test per le prossime importanti gare. Su tutte da segnalare soprattutto la gara dei 500 metri, che vedrà il tentativo di Davide Re (Fiamme Gialle), atleta allenato da Chiara Milardi, di abbattere il record Italiano che appartiene a Donato Sabia con 1.00.08 fatto segnare nel 1984.



Esordio anche per la finalista olimpica della staffetta 4x400 a Rio, Maria Benedicta Chigbolu (Esercito) che gareggerà nei 150 e nei 300 metri. Nei 150 ci sarà anche Giulia Latini dei Carabinieri e nei nei 300 metri iscritta anche il nuovo talento rossoblu Chiara Gherardi, l’allieva che quest’anno ha già fatto segnare a livello indoor due record Italiani nei 60 e nei 200 metri.



Gara da seguire anche il disco femminile con la nazionale azzurra Martina Carnevale e la vincitrice del premio di rivelazione dell’anno 2017 Kasha Hnatiuk. Al maschile oltre a Re in gara anche gli altri atleti del gruppo di Chiara Milardi, Michele Tricca (Fiamme Gialle) nei 150 e 300 metri, Leonardo Capotosti, collega di Re e Tricca, nei 500, l’aviere Cappellin ed il velocista rossoblu Giorgio Trevisani

